Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı
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Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İSTANBUL'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

02.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:19
Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. 

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü. 

 


Kaynak: DHA
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