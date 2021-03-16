Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı

16.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:30
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı

Sivas'ta baraj ve göletlerde doluluk oranı bir yılda yüzde 43.46'dan yüzde 37.29'a geriledi.

Sivas'ta baraj ve göletlerde doluluk oranı bir yılda yüzde 43.46'dan yüzde 37.29'a geriledi.

Sivas'ta 20 büyük sulama barajı ve göleti bulunuyor. DSİ verilerine göre 2020 yılı Ocak ayı ölçümlerine göre bu baraj ve göletlerde doluluk oranı yüzde 43.36 olarak ölçülürken, 2021 yılında yüzde 6.7'lik gerileme ile 2021 yılı ocak ayında barajların doluluk oranı yüzde 37.29 olarak ölçüldü. 863 bin 638 hektar metre küplük su miktarı 742 bin 761 hektar metreküpe geriledi.

Sivas'ta 2021 yılında doluluk oranı en düşük barajlar yüzde 14.71 doluluk oranı ile 4 Eylül Barajı, yüzde 14 doluluk oranı ile Güney Kaya Barajı ve yüzde 19.91'lik doluluk oranı ile Üçöz Göleti oldu. Sivas'ta yaşanan kuraklıktan etkilenmeyen tek baraj ise yüzde 100'lük doluluk oranı ile elektrik enerjisi üretiminde kullanılan Çamlıgöze barajı oldu. Öte yandan Sivas'ta 2020 yılında bir çok doğal göl kurudu. - SİVAS

Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı
Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barajlarda kuraklık yüzde 6.7 oranında arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:31:46. #1.16#
title