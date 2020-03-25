Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü - Haber
İstanbul

Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü

Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü -İstanbullular hijyen konusunda suyu idareli kullanıyor Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar hijyen uyarısında bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi.

25.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:16
Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü

Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü

-İstanbullular hijyen konusunda suyu idareli kullanıyor

İSTANBUL - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar hijyen uyarısında bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi. Elde edilen son bilgilere göre İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü. İstanbul'da önümüzdeki aylarda bir su sıkıntısı beklenmiyor.

Önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından ise tüm dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye'de de görülen ve 44 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili uzmanlar hemen hergün evden çıkılmamasını ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulunuyor. Uzmanların uyarılarının ardından akıllara birkaç ay öncesine kadar susuzluk tehlikesi hissettiren mega kent İstanbul'un barajları akıllara geldi. İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 63.81 seviyesine kadar çıktı.

Öte yandan geçen yıl 24 Mart 2019 itibariyle 817 milyon metreküp su bulunan barajlarda bu oran 24 Mart 2020 itibariyle 554 milyon metreküpe düştü.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 96.62, Pabuçdere 5.23, Sazlıdere 43.52, B. Çekmece 40.07, Alibeyköy 41.93, Terkos 56.87, Kazandere 9.14, Elmalı 86.17, Darlık 100.00, Istrancalar 25.81"

Öte yandan son yağmurlar ile su seviyesi istenilen düzeye gelen İstanbul'da önümüzdeki günlerde bir su sıkıntısı beklenmiyor.

Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz Haber
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak Haber
Gözler saat 19.15'e çevrildi! İki bakan ortak basın toplantısı yapacak
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama Haber
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon'dan korkutan açıklama
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Avrupa ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Avrupa ülkesinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya...
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1100'e yükseldi
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Zekeriya Birkan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Seda Akgül Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Barajlarda doluluk oranı yüzde 63.81 olarak ölçüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 10:35:01. #1.14#
title