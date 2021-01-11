BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTTI

11.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:15
BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTTI

İstanbul DHAİstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.

İstanbul DHA

İstanbul'da 2 gündür süren yağmurla barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı.Kurak bir yıl geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı geçtiğimiz cumartesi günü 19,16'ya kadar düştü. Cumartesi sabahı başlayan ve hafta sonu kuvvetli yağan yağmur barajların yardımına yetişti. 2 günlük yağışlarla barajların doluluk oranı yüzde 21,13'e çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bu hafta da süreceğini açıkladı. İstanbul'da perşembe gününden sonra artan soğukla birlikte kar yağışı da bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Cemal Hünal Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BARAJLARDA DOLULUK ORANI ARTTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 10:15:23. #1.14#
title