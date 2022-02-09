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BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BARAJLARDA 1 GÜNDE REKOR ARTIŞ

İSTANBUL'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı.

İSTANBUL'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağladı. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bir günlük yağışla rekor seviyede arttı.

İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü. Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi.

Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları

ALİBEYKÖY %66.17

BÜYÜKÇEKMECE %71.43

DARLIK %74.32

ELMALI %100

ISTRANCALAR %100

KAZANDERE %87.49

ÖMERLİ %94.37

PAPUÇDERE %85.88

SAZLIDERE %44.95

TERKOS %71.03

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Güncel, Haber

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