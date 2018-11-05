Barajlara 5 Milyon Yavru Sazan Bırakıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Balık Üretim Tesisleri'nde üretilen 5 milyon sazan yavrusu 15 baraj gölüne bırakıldı.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Balık Üretim Tesislerinin Erzurum, Erzincan, Ağrı, Malatya, Bingöl, Tunceli, Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki rezervler ile Karakaya ve Çat baraj gölündeki su ürünleri faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olduğu bildirildi.

Söz konusu bölgedeki 15 baraj gölüne balıklandırma çalışmaları kapsamında yavru sazan bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölge Müdürlüğümüz Keban Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce 2018 yılı çalışma programı kapsamında sorumluluk alanında bulunan toplam 15 baraj gölüne personel tarafından 5 milyon sazan yavrusu bırakıldı. Böylece 2018 balıklandırma sezonu tamamlanmıştır."