"Barajlar ülke ekonomisine katkı sağlıyor"

31.10.2019 17:14

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Çoruh Havzasında kurulan barajların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını bildirdi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Tonbul, Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Doruk ile bir süre sohbet eden Tonbul, Çoruh Havzasında kurulan barajların ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Tonbul, Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı unvanına sahip olacağından dolayı çok mutlu olduğunu da ifade etti.

Vali Doruk da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Tonbul ile beraberindeki heyete çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA