Barajlar drone ile koruma altında

17.08.2019 10:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova barajlarını drone ile kontrol ediyor.

Kente içme suyu temin eden barajları kirlenmeye karşı korumak için güvenlik personeli ile aralıksız denetimler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, teknolojik imkanları da seferber ediyor. İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı ile Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerine su aktaran Balçova Barajında drone ile havadan takip yapan güvenlik görevlileri, barajı kirletenleri anında görüntüleyip yaptırımlarda bulunuyor.

Tahtalı Barajında 4 bin hektarlık göl ve mutlak koruma alanı 110 güvenlik personeli ve drone ile korunuyor. Drone periyodik olarak uçurulduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine de ekipler harekete geçiyor. Baraj gölünde balık avlayanlar, yüzenler, mutlak koruma alanında piknik yapanlar, define arayanlar, hayvan otlatanlar, moloz dökenler bu sayede tespit edilerek jandarmaya veya ilgili kurumlara bildiriliyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların yanı sıra Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Görece İçme Suyu Arıtma Tesisinde de drone ile takip yapan İZSU güvenlik birimi bu sayede hız kazanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA