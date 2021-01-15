Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?
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Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?

15.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:28
Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarıyla ilgili son durumlarını paylaştı. Bu paylaşımın ardından vatandaşlar barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir? hakkında araştırma yapıyor.

Son dönemlerde barajlardaki suyun yetersizliği nedeniyle susuzluk sorunu ile karşı karşıya kalan İstanbullulara müjdeli haber İSKİ'den geldi. Yağmur ve karın yağmaya başlamasıyla birlikte barajlardaki su oranları da arttı. Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir? Detaylarda!

BARAJLAR DOLUYOR MU?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin twitter hesabından barajların doluluk oranlarını paylaştı. Güncel durum olarak, barajların doluluk oranı %26,96 iken boş alanı ise %73,08'dir.

Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?

13 Ocak 2021 verilerine göre su doluluk oranı %26,96, verilen su miktarı ise 2 milyon 615 bin metreküptür.

Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?

15 Ocak 2021 tarihine gelindiğinde ise içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %28,03'ü göstermektedir.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDİR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden alınan verilere göre barajların doluluk oranları aşağıdaki gibidir.

Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?
-Barajların 15 gün içinde doluluk oranları-
Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?
- Barajların 15 günlük karşılaştırması-
Barajlar doluyor mu? İSKİ baraj doluluk oranları nedir?
-Verilen temiz su miktarları-
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