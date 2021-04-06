Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları!
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Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları!

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Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları!

Hava durumuna göre bu haftanın yağışlı olması sebebiyle Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları! Alibey baraj doluluk oranları! Detaylar haberimizde.

Hava durumuna göre bu haftanın yağışlı olması sebebiyle Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları! Alibey baraj doluluk oranları! Detaylar haberimizde.

BARAJ DOLDU MU?

Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları!

ALİBEY BARAJ DOLULUK ORANLARI

Barajlar doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları!

İSTANBUL'DA BARAJLAR DOLDU MU?

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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