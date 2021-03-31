Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları 2021.. Barajlardaki son durum nedir?
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Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları 2021.. Barajlardaki son durum nedir?

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Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları 2021.. Barajlardaki son durum nedir?

Yağışların ardından Barajlar doldu mu? Baraj doluluk oranları 2021 soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baraj doluluk oranlarından son durum nedir? İstanbul'un son günlerde yağışlı seyreden hava koşulları sayesinde barajların doluluk oranı yüzde 63,03'e yükseldi. İstanbul'da barajların doluluk oranları Aralık ayında yüzde 19'a kadar gerilemişti. İşte baraj doluluk oranları...

Barajlar doldu mu? İSKİ verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da son aylarda artan yağmurlar kente su sağlayan barajlardaki su miktarını arttırdı. İşte baraj doluluk oranlarından son durum...

BARAJLAR DOLDU MU?

İSKİ ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI 31.03.2021

Son 1 Günlük Değişim: +0.59 (%) +4.19 (%)

Son 1 Haftalık Değişim: +5.17 milyon m³ +36.38 milyon m³

Ramazan Eles
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