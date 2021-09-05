Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler
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Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler

Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı.

Adana'da yağışların azlığı nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düşünce kıyıdan 500 metre uzaktaki Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol ortaya çıktı. Vatandaşlar, otomobilleriyle veya yürüyerek adaya gitmenin keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük ve en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana'da yağmur yağmamasından dolayı hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü'nde sular yaklaşık 500 metre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Sevgi Adası'na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. En son 2017 yılının ekim ayında ortaya çıkan yolu tekrar gören vatandaşlar, otomobilleriyle, motosikletleriyle veya yürüyerek adaya gidip banklara oturup manzaranın keyfini sürüyor. Normal zamanlarda kayık ve sandalları kullanan ziyaretçiler, güneşli havada yürüyerek adaya gidip bu anı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

"Herkese tavsiye ederim"

Yürüyerek adaya giden vatandaşlardan Halil Yılmaz, "Aslında biz suda taş kaydırmaya gelmiştik ama baktık ki sular çekilmiş. Adaya gelelim dedik. Ben de ilk kez adaya geçeceğim. Güzel bir yer. Adana çok güzel bir şehir. Burası şehir merkezine 5 dakika uzaklıkta. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Bisikletiyle adaya gelen Muhammet Şahin ise, "Dolaşmaya çıkmıştık ama uzaktan adayı görünce oğlumla birlikte gelmek istedik. Güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Özellikle bisikletle gelsinler çok güzel olur" dedi.

Barajın suları çekildi, adaya yürüyerek gittiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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