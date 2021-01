Barajdaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü, tarihi köprü ortaya çıktı

BURSA'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü. Barajdaki suyun çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan tarihi köprü, dronla görüntülendi.

Bursa'nın içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) resmi sitesinde yer alan verilere göre, barajın 2009'dan günümüze kadar ilk defa su oranının bu seviyeye indiği tespit edildi. Yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmediği barajda suyun çekilmesiyle 100 yıllık olduğu tahmin edilen köprü, gün yüzüne çıktı. Görenleri tedirgin eden barajın son hali, dronla havadan görüntülendi.

'BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ'

Bursa DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, barajda yüzde 5 oranında kalan suyun, insan sağlığı açısından kullanıma salınamadığını belirtti. Bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydeden Demir, "Burada gözle görülebilir bir durum var. Baraj havzası şu an boş. Eski tarihi köprü açığa çıkmış. Su yok, ince bir damarla baraja su akmaktadır. BUSKİ'nin verilerine göre de yüzde 5 oranında su var. Bu da tutulan su. Yüzde 5'in altındaki su, sağlık açısından salınmıyor. Barajda kalması gerekiyor. Son yılların, en kurak dönemini yaşıyoruz. Biz çevre kuruluşları olarak yıllardır yaptığımız doğayı koruma etkinliklerinde bunu vurguluyorduk. Küresel ısınmadan dolayı oluşabilecek iklim ve su krizini her etkinliğimizde ifade ettik. Maalesef ki süreç bizi haklı çıkarttı. Biz 'haklı çıktık' diye sevinmiyoruz, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Yanlış sanayileşme ve konutlaşma, doğaya olan aşırı müdahalelerin sonucu. İklim krizinin sonuçlarını bu kadar erken beklemiyorduk" dedi.

'KOŞAR ADIM FELAKETE GİDİYORUZ'

Devletin ve yerel yönetimlerin 'iklim politikası'na geçmesi gerektiğini ifade edene Demir, "Hükümet ve devletin, yerel yönetimlerin acil iklim politikalarına geçmesi gerekiyor. Çünkü biz, iklim politikasını değiştirmezsek daha beterine doğru koşar adım gideriz. Acil olarak su politikalarıyla bunu toparlamamız gerekiyor. Herkese sorumluluk düşüyor. Doğadaki ayak izimizi biraz daha küçültmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'SUSUZ KALACAĞIZ'

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi halinde barajlarda su kalmayacağını dile getiren Demir, "Bursa'nın su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi de yüzde 22'lere düştü. Nilüfer ile Doğancı Barajı, kenti besleyen önemli iki su kaynağıdır. Ne yazık ki su seviyesi beklenilenin altında. Kentimizin su kaynağı Uludağ'dır. Barajları, Uludağ besler. Doğancı Barajı'nın su seviyesi 2 gün önce yüzde 22'lerdeydi. Günlük ortalama yüzde 1 oranında su kullanıyoruz. Beklenen yağışlar doyurucu olmazsa barajlar dolmayacak. Karın yağması için atmosfere verdiğimiz emisyonun azalması gerekiyor. Bunu kontrol altına almadığımız sürece susuz kalacağız" diye konuştu.

