23.09.2019 19:56

- Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

KARABÜK - Karabük'ün Eskipapazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölünde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulduk Köyü'ne yakın barajda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Balıkçılık yapan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen barajdaki balık ölümlerinin kimyasal atıklardan veya oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı iddiaları üzerine Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bazı balıkçılar ise balık ölümlerini gördükten sonra balık tutmayı bıraktı.

Ankara'dan köyüne tatile gelen Bülent Şereflican balık tutmak için baraja geldiğinde kötü manzarayla karşılaştığını belirterek, "Bulduk Değirmeninin üst mevkiinde balık ölümlerini gördük. Ölümlerin nedeni barajın çekilmesi veya Gerede Tabakhaneden gelen katkı maddeleri olabilir." dedi.

Amatörce balık tuttuğunu ifade eden Şereflican, "Artık balık tutmayacağım. Beraber gördük, bayağı da balık ölümü var. 3-4 tane de görülüyor, bazen 5 tane görülüyor" diye konuştu.

Öte yandan Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, yaşanan ölümlerinin ise sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Kaynak: İHA