Barajda su seviyesi düştü yüzlerce balık telef oldu
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Barajda su seviyesi düştü yüzlerce balık telef oldu

Barajda su seviyesi düştü yüzlerce balık telef oldu Bartın'da Kirazlık Köprü Barajında su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan Gökırmak yatağında yüzlerce balık telef oldu.

21.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:35

Barajda su seviyesi düştü yüzlerce balık telef oldu

BARTIN - Bartın'da Kirazlık Köprü Barajında su seviyesinin düşmesi nedeniyle kuruyan Gökırmak yatağında yüzlerce balık telef oldu.

72,5 metre yüksekliğinde ve 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla kuruyan Gökırmak üzerinde yüzlerce balık telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine küçük su birikintilerinde kalan balıkların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Uzun süredir yağış almayan Bartın'da Gökırmak üzerine kurulu Kirazlık Köprü Barajında su seviyesi minimuma düştü. Su seviyesinin su alma bacalarının altına düşmesi nedeniyle barajdan su geçişi de minimuma indi. Kirazlık Köprü Barajı'nın devamındaki Gökırmak'ın kuruyan bölgelerinde yüzlerce balık telef olurken küçük su birikintilerinde kalan balıkların kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Bartın Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve Bartın İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışmalarda küçük su birikintileri içindeki balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için itfaiye ve arozözlerle göletlere su takviyesi yapılıyor.

Yapılan takviye çalışmalarına karşın su birikintilerindeki seviyenin düşmesi durumunda ise balıkların başka bir bölgeye tahliyesi için çalışma başlatılacak.

Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede iki bine yakın balık bulunduğunu söyleyen Büyükkıran Köyü Muhtarı Mustafa Gökgöz, "Yetkililere söyledik 'su saldık' diyorlar ama yok su yok şu anda. Bence şu anda şuradakilerin sadece bu kadar alanda binden fazla iki bin tane balık vardır burada. Küçüğü büyüğü neyse. Daha yukarıda da var. Barajın olduğu Derbent'in oraya kadar burası komple ırmak yatağı. Balıkların bu bölgede yaşadığı yer." Dedi.

Barajda su seviyesi düştü yüzlerce balık telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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