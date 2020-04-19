Barajda pelikan kurtarma operasyonu Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir baraj gölünde balıkçıların olta ipine takılan pelikan kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir baraj gölünde balıkçıların olta ipine takılan pelikan kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Yaz aylarının gelmesiyle sıcak alanlara göçen pelikan kuşlarından biri su içmek için Boğazköy Barajı'na indi. Bir süre barajda soluklanan hayvan balıkçıların gölete attığı misine diye tabir edilen olta ipine takılınca uçamadı. Pelikanın suda çırpındığını fark eden Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, getirdikleri botla pelikanın yanına gitti. Kurtarılan pelikan tekrar doğaya salındı. - BURSA

Kaynak: İHA