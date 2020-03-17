Barajda kesik insan kolu bulunmuştu, yeni parça daha çıktı Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda, üç gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmalarında bir parça daha bulundu.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı'nda, üç gün önce çıkan kesik insan kolunun ardından vücudun geri kalanını arama çalışmalarında bir parça daha bulundu.



7 Şubat'ta kaybolan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen kesik kol vakası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Manisa ve İzmir'den gelen su altı arama kurtarma timinin yanı sıra jandarma komando birliğinden de 60 kişilik bir komando timi, emniyet ekipleriyle birlikte baraj civarında aramaları genişletti.



İlk kesik kolun çıktığı bölgeye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir burunda, sol bacağa ait olduğu düşünülen ayak ile diz arasındaki bir parça daha bulundu. Jandarma ekiplerince sudan çıkarılan parça, muhafaza altına alındı ve cenaze aracına konularak adli tıpa gönderildi.



Öte yandan, olayla ilgili Özcan Eren'i son gören M.T isimli bir kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. - MANİSA

Kaynak: İHA