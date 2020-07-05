Barajda kaybolduktan 2 saat sonra kurtarıldı Kahramanmaraş'ta bir genç, serinlemek için girdiği barajda kaybolduktan 2 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta bir genç, serinlemek için girdiği barajda kaybolduktan 2 saat sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 19-20 yaşlarındaki bir genç, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra bağırma sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri, botlar ile baraj göletinde arama yaptı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından genç bulanarak bota alındı. Kıyıya çıkarılana kadar kalp masajı yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Halil Ulubey/İHA)

Kaynak: İHA