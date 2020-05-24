Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı
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Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı
24.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:35

Muş'ta Alparslan-2 Barajı'ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde baraj inşaatı gövdesindeki çalışma esnasında iş makinesiyle suya düşen Ömer Demir (45) için ekipler seferber oldu. Bitlis'in Tatvan ilçesinden bölgeye gelen polis dalgıçlar ve Muş AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Baraj tribünlerine giden su kontrol kapaklarının kapatılması ile dalgıçlar suya girerek arama başlattı. Öte yandan jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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