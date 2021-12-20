Barajda erkek cesedi bulundu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana gelen olayda, Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na gelen vatandaşlar suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde duran erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cesedi barajdan çıkardı. Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor. - DENİZLİ

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