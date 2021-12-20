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Barajda erkek cesedi bulundu

Barajda erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu.

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana gelen olayda, Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'na gelen vatandaşlar suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde duran erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cesedi barajdan çıkardı. Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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