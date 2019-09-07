Barajda erkek cesedi bulundu

07.09.2019 14:31

ADANA'nın Kozan ilçesinde, baraj suyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.Gedikli Mahallesi'nde yaşayanlar, Kozan Barajı'nda erkek cesedi olduğunu görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baraj çevresinde inceleme yapan jandarma, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.





Kaynak: DHA