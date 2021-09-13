BARAJDA CESET BULUNDU; 20 AYDIR OĞULLARI KAYIP OLAN AİLE, ADLİ TIP'I BEKLİYOR

ÇORUM'da balık tutmaya giden vatandaşlar, Çomar Baraj Gölü'nde bir erkek cesedi fark etti. Ekiplerce sudan çıkarılan ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Cesedin yaklaşık 20 ay önce kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olma ihtimali üzerine haber verilen ailesi, morg kapısında bekleyişe başladı.

Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne dün öğlen saatlerinde balık tutmak için giden bir grup erkek cesedi fark etti. Gruptakilerin ihbarı üzerine baraj gölüne jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gölden çıkarılan erkek cesedi, kimliğinin belirlenmesi için Çorum Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Cesedin kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olduğu ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu önünde beklemeye başladı. Cesedin kimlik tespiti için çalışma yürütülüyor.