Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2) - Haberler
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Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

BOLAT'IN BABASI: NEDEN ÖLDÜ, ARAŞTIRILSIN İSTİYORUZÇorum'da Çomar Barajı'nda bulunan erkek cesedinin, yaklaşık 20 ay önce kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olma ihtimali üzerinde duruluyor.

BOLAT'IN BABASI: NEDEN ÖLDÜ, ARAŞTIRILSIN İSTİYORUZ

Çorum'da Çomar Barajı'nda bulunan erkek cesedinin, yaklaşık 20 ay önce kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olma ihtimali üzerinde duruluyor. Bolat'ın babası Cahit Bolat, cesedin oğluna ait olduğunu belirterek, "Kesin sonuç otopsiden sonra belli olacak ama üzerindeki kıyafetler oğlumuza ait. Oğlumuz neden öldü araştırılsın istiyoruz. Madem bu barajdaydı, daha önceki aramalarda neden bulunamadı incelensin istiyoruz" dedi.

'MEĞER BURNUMUZUN DİBİNDEYMİŞ'

Cesedin tanınmaz halde bulunduğunu fakat giysilerinin oğluna ait olduğunu anlatan Cahit Bolat, "Bulunan benim çocuğum. Çocuğumun ölüm sebebini öğrenmek istiyorum. Neden öldü, kendi mi intihar etti, başka birisi mi bir şey yaptı? Eğer öyleyse de suçluların bulunmasını istiyorum. 20 aydır bizim ne çektiğimizi Allah bilir. Aylardır bir yerlerden çıkıp gelecek diye umutlanıyorduk. Yaşadığını sanıyorduk. 20 aydır burnumuzun dibindeymiş. Burada balıkçı arkadaşlar görüyor ancak daha önce köpekle aramalar yapıldı, köpek hiç mi koku hissetmemiş? Oğlumun cesedi geçen yıl yapılan aramalarda nasıl bulunamadı, ben anlam veremiyorum bu duruma. Akıl sır erdiremiyorum, hayretler içerisindeyim. Çocuğumun ölümünün aydınlatılmasını istiyorum. Biz kayıp başvurusu bildirdiğimizde polis arkadaşlar 15 gün sonra telefon sinyali alındığını telefonun açılıp kapandığını söylemişti. Bu telefonu kim açtı? Kendi burada öldüyse o telefonu kim açtı? Şu an üzerinden telefon çıkmamış, elbiseleri duruyor başka hiçbir şey yok. İyice araştırılsın istiyoruz" diye konuştu.


Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Barajda ceset bulundu, 20 aydır kayıp Mücahit'in ailesi kimlik tespitini bekliyor (2) - Haberler
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