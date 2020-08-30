Barajda can pazarı
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Barajda can pazarı

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 45 dakika sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Barajda can pazarı
30.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:51

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan 14 yaşındaki çocuk, 45 dakika sonra bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesindeki Klavuzlu Baraj Göleti'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için bölgeye gelen Mehmet Akif Altıparmak (14), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra çocuğun çığlık seslerini duyan yakınları durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Komşusunun oğlunun suda boğulduğunu gören Cafer Özpınar ise suya girerek Mehmet Akif'i kurtarmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, komşusunun oğlunu kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren Cafer Özpınar'ı kurtardı. Hastaneye kaldırılan Özpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler Mehmet Akif için seferber oldu. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından Mehmet Akif Altıparmak'ta sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Altıparmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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