Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
Kırklareli'de serinlemek için Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde baraj gölüne giren Deniz Ulutaş (23) cesedine ulaşıldı.
Kırklareli'de serinlemek için Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde baraj gölüne giren Deniz Ulutaş (23) cesedine ulaşıldı.
Alınan Bilgiye göre ;Demircihalil köyü Çağlayan mevkisinde serinlemek için baraj gölüne giren Deniz Ulutaş, suda kaybolmasının ardından yakınları durumu polise bildirdi. Bunu üzerine AFAD ile Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ulutaş'ın cesedi, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna konuldu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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