Baraja Giren Genç Boğuldu - Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Atatürk Barajı'na giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Çağla Mahallesi'nde arkadaşlarıyla baraj gölüne giren Ali Karatek (18) bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber verilmesi üzerine baraj gölüne gelen yakınları, kendi imkanlarıyla Karatek'in cesedini sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen Karetek'in cesedi, Hilvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.