Baraja Düşen Otomobilden Kurtarılan Yaralılar Taburcu Edildi (3)

OTOMOBİL BARAJDAN ÇIKARILDI

Babasultan Barajı'na düşen ve içerisindeki fiziksel engelli Bilge Çakır ile ağabeyi Burak Çakır'ın hayatını kaybettiği, aynı aileden 3 kişinin de yaralandığı otomobil, barajdan çıkarıldı. Öğle saatlerinde Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin gözetiminde 16 NLS 695 plakalı otomobil, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

Kaynak: DHA