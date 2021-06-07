Baraja düşen çocuk kurtarıldı, yaşam mücadelesi veriyor

ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek Atatürk Barajı'na düşen Ali Angay (5) yakınları tarafından sudan çıkarıldı.

ADIYAMAN'da, dengesini kaybederek Atatürk Barajı'na düşen Ali Angay (5) yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Hastanede tedaviye alınanan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Uğurca köyünde meydana geldi. Ailesi ile piknik yapan Ali Angay, Atatürk Barajı kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden yakınları suya atlayarak çocuğu çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Ali Angay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan