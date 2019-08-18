Baraja devrilen araçta ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

18.08.2019 18:38

Bartın'da bir otomobilin baraja devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Hasankadı beldesindeki bir düğünden otomobille dönerken aracın baraja devrilmesinin ardından cansız bedenleri bulunan baba Hüseyin (65), çocukları İsmail (35) ve İlyas Özgüç (33) ile damadı Muhammed Karakaş'ın (45) cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki Barkaçboz köyüne getirildi.

Aile üyelerinin evlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı. Bu sırada fenalaşan kişilere112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

İkindi vakti köy meydanında kılınan namazın ardından cenazeler köydeki aile mezarlığında defnedildi.

Törene, olayda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş'ın (46) ise kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinden taburcu edildiği, otomobilin de yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu vinçle barajdan çıkarıldığı öğrenildi.

Hasankadı beldesindeki bir düğünden dönen İlyas Özgüç'ün kullandığı 74 AAC 354 plakalı otomobil, Bartın-Hasankadı yolunda Kışla Barajı'na devrilmiş, araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yüzerek kıyıya ulaşan Arif Üstünbaş, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Araçta bulunan baba Hüseyin, oğulları İsmail ve İlyas Özgüç ile damadı Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA