Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti
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Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil baraj sularına daldı.

Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil baraj sularına daldı. Sürücü, aracı bırakıp gitti.

Kaza Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, toprak yoldan giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak baraj sularına daldı. Yarısı baraj sularına gömülen araçtaki sürücü, zorlukla kurtuldu. Sürücü, aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Olay yerinden geçen vatandaşlar, durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Olay gerine gelen ekipler, aracın kime ait olduğunu araştırma çalışmaları başlattılar.

Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti
Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti
Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti
Baraja daldı, otomobili bırakıp gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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