Baraja atlayan kadının cansız bedenine ulaşıldı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, otomobilini terk edilmiş halde birakıp baraj gölüne atlayan Ayşegül K.'nın (48) cansız bedenine ulaşıldı. Aramaların 7'nci gününde atladığı köprüden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Altınkaya Baraj Gölü kenarında 2 Aralık'ta akşam saatlerinde terk edilmiş otomobili fark edenler, sahibine ulaşmaya çalıştı. Barajdaki görevlilerinin de yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Ayşegül K. olduğu saptanan kişinin, aracından inip, bir süre sonra baraj gölüne atladığını belirledi.

ATLADIĞI KÖPRÜDEN 4 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDUBunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı'nca baraj gölünde arama çalışmaları yapıldı. Aramaların 7'nci gününde bugün öğle saatlerinde kıyıya vurmuş ceset gören vatandaşlar, hemen ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin Ayşegül K.'ya ait olduğunu tespit etti. Atladığı köprüden yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kadının cansız bedeni, otopsi için cenaze aracıyla Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR