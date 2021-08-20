Baraj Yolu'nda yağmur yağdığında sel yaşanmayacak.

Böyle gelmiş böyle gitmez...Baraj Yolu'nda yağmur yağdığında sel yaşanmayacak.

Böyle gelmiş böyle gitmez…

Baraj Yolu'nda yağmur yağdığında sel yaşanmayacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin yarım asırdır giderilemeyen, Adanalıları mağdur eden sorunlarını teker teker çözüme kavuşturuyor.

Halk arasında Baraj Yolu olarak bilinen Şehit Yüzbaşı Bülent Angın Bulvarı'nda yağmur yağdığında oluşan su taşkınlarına son vermek üzere harekete geçen ASKİ ekipleri yoğun şekilde çalışıyor.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Başkan Zeydan Karalar, "Baraj Yolu Adana'nın en işlek bulvarlarından bir tanesi. Yağmur yağdığında bu yolda su birikmeleri, akışları oluyor, adeta küçük seller yaşanıyor. Dilberler Sekisi'ndeki çalışmanın devamını burada yapıyoruz. Burada yağmur suyu toplanacak ve Dilberler Sekisi hattıyla buluşturulup Seyhan Nehri'ne akıtılacak. Böylece 50 yıldır halkımızı mağdur eden bir sorunu çözüyoruz. Çalışmalarımız bitince görülecek ki; her hangi bir mevsimde yağmur yağdığında bu bölgelerde su baskınları olmayacak" dedi.

BÖLGE ESNAFI BAŞKAN ZEYDAN KARALAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

Bölge Esnafı da, uzun yıllardır her yağmurda sel yaşandığını ve dükkanlarını su bastığını belirterek, çalışmalardan dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre