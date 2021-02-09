Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!

09.02.2021 08:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:44
Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!

Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta?

FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj 26. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

BARAJ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de ekranlara gelmektedir.

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 29. yeni bölümüyle yine salı 9 Şubat Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'a Mert'in onun oğlu olduğunu söylemiştir fakat Nazım'ın gerçekleri kabullenmesi ve geçmişte uğradığı haksızlıkları affetmesi kolay olmayacaktır. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Nazım'ı Nehir'e kaybetmekten korkan Bahar ise olayların gidişatını kendi eline almaya karar verir.

BARAJ 25. SON BÖLÜM İZLE!

BARAJ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraj yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Baraj 9 Şubat yeni bölüm fragman izle!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 08:50:56. #1.15#
title