Baraj yeni bölüm canlı yayın HD izle! Baraj 37. bölüm full izle! Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baraj canlı izle, Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Baraj canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım'ın hayatta kalmak için küçük bir şansı vardır ve Bahar'la Tarık bu şansı bir fırsata çevirerek Nehir'i Nazım'ı kurtarmak için Tarık'la evlenmeye ikna ederler. Nazım iyileştiğinde Nehir'in neden aniden Tarık'la evlendiğinin peşine düşecektir. Tarık'ın Nehir'le evlendiğini öğrenen Zahra ise öfkesinden dolayı büyük bir sırrı ortaya çıkaracaktır.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir'i bulmak için birlik olmak zorundadırlar. Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir'i kurtarabilecekler midir? Zahra ve İbrahim ise Halit'ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler.

BARAJ CANLI İZLE (20.00)

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