Baraj yeni bölüm canlı yayın HD izle! Baraj 37. bölüm full izle! Baraj 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baraj canlı izle, Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Baraj canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım, Tarık, Bahar ve Zerrin, Nehir'i bulmak için birlik olmak zorundadırlar. Nazım ve Tarık, düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir'i kurtarabilecekler midir?

Zahra ve İbrahim ise Halit'ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar, Alihan'la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan'ın Nehir'den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık'ın kollarında bulur.

Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

BARAJ CANLI İZLE (20.00)

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