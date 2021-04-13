Baraj yeni bölüm canlı yayın HD izle! Baraj 35. bölüm full izle! Baraj 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Baraj canlı izle! Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Baraj canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Baraj bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baraj dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baraj canlı izle, Baraj FOX TV canlı izle! Baraj son bölümde neler oldu? Baraj full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Baraj canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, Nehir'in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapatır. Fakat Nehir'in kısa sürede yeni bir adamla yakınlaştığını gören Nazım da Nehir defterini kapatmış mıdır? Üstelik bu yeni adamın Nehir'le yakınlaşmasının sebebi nedir?

Tarık, Zahra ve İbrahim, Meryem'i de alıp Halit'in köyünün yolunu tutarlar. Hem düğünden hem de cesetten kurtulabilecekler midir?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar, Alihan'la olan anlaşmasını gizlemeye çalışırken, Nazım da Alihan'ın Nehir'den ne istediğini bulmaya çalışır. Nehir ise bir kez daha aldatıldığını öğrendiğinde kendini onu sevdiğini bildiği Tarık'ın kollarında bulur.

Halit, Zahra'nın başkasına aşık olduğunu öğrenince, o kişiyi bulup öldürmeye ant içer.

BARAJ CANLI İZLE (20.00)

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

