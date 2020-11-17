Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölüm full izle
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Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölüm full izle

17.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:22
Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölüm full izle

Baraj 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Baraj son bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Baraj dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Baraj son bölüm izle... Baraj yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Baraj dizisi ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm canlı izle!

Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. FOX ekranlarında sevenleriyle buluşan Baraj oyuncu kadrosu haberimizde.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin'den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir'den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil'in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil'in kız kardeşi Meryem'in baraja gelmesi hem Tarık'ı hem de Zahra'yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil'in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE

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Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölüm full izle

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım'ın hala evli olduğunu ondan saklaması Nehir için bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık Nazım'a güvenemeyeceğini düşünen Nehir, Zerrin ile birlikte İstanbul'a, eski hayatına geri döner. Nazım ya Nehir'i seçip onun peşinden İstanbul'a gidecek ya da kızını seçip onları korumak için Nermin ve Ayşe ile kalacaktır.

Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi son bölüm full izle

Tarık, gerçekleri Nehir'e anlatarak onunla Nazım'ın arasını açmayı başarmıştır. Fakat bu yüzden Nazım'ın gazabına uğrar ve onun imdadına Fulya ve Kemal yetişir. Tarık saf dışı kalınca ise Zahra, Halil'in yokluğunu gizlemekte iyice zorlanır.

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