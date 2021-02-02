Baraj yeni bölüm canlı izle! Baraj 25. yeni bölümde neler olacak? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj 24. son bölüm full izle!

2 Şubat Salı akşamı yani bu akşam Fox TV ekranlarında Baraj dizisi 25. yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta diziyi izleyenler ya da kaçıranlar Baraj 24. son bölümde neler oldu? ve Baraj 25. yeni bölümde neler olacak? merakla araştırıyor!İşte, Baraj yeni bölüm canlı izleme linki! ve Baraj 24. son bölüm full izleme linki!

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım ve Nehir arasındaki gerilim büyüyor! Mert'in Nazım'ın çocuğu olduğunu kanıtlamak isteyen Nehir, Nazım'ın aklında büyük soru işaretleri ve kızgınlıklar getiriyor! Peki, Nazım Mert'in kendi çocuğu olduğunu kabul edecek mi? Nehir, bunu kanıtlayabilecek mi? Bahar, Mert'in Nehir ve Nazım'ın çocuğu olmadığını Nazım'a inandırmaya çalışıyor! Peki, Nazım ne yapacak? DNA testinin sonucu ne olacak? Mert, Nazım'ın çocuğu mu? Tüm gerçekler bu akşam FOX TV'de Baraj'ın yeni bölümünde!

BARAJ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

BARAJ 24. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!