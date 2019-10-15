Baraj suyu çekilince insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı

15.10.2019 16:28

Kayseri'de, Yamula Barajı'nda suların çekilmesiyle eski Taşhan Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprak üstüne çıkan insan kafatası ve kemikleri, belediye ekiplerince yeni mezarlığa taşınarak defnedildi.

Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan Mahallesi'nin eski yerleşim yerinde bulunan mezarlıkta, Yamula Barajı'nın sularının çekilmesiyle insan kafatası ve kemikleri ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu fark edip yetkililere haber vermesi üzerine Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü harekete geçti.

Bölgeye gelen ekipler toprak üstüne çıkan iskeletleri, dikkatli şekilde toplayarak kefenlere sarıp, mahallenin yeni mezarlığına defnetti.

Taşhan Mahallesi Muhtarı Yüksel Deniz, yaptığı açıklamada, daha önce de iskeletlerin ortaya çıktığını ve yine belediye ekiplerince toplandığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Özdemir de belediye ekiplerinin titiz bir şekilde iskeletleri taşıdığını ifade ederek, "Buranın mezar olduğunu bilmiyorduk. Baraj suları çekilince ortaya çıktı. Daha önce de sular çekilmişti, şimdi de kalanlar ortaya çıktı." diye konuştu.

Kaynak: AA