Baraj Suyu Çekilince Höyük Ortaya Çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı'nın suyunun çekilmesiyle Taşlıgeçit Höyüğü ortaya çıktı.

Ağalarobası Mahallesi yakınlarındaki Tahtaköprü Barajı'nın suları altındaki Taşlıgeçit Höyüğü, barajda su seviyesinin yükseldiği kış aylarında adeta adaya dönüşüyor.

Höyük, baraj sularının çekildiği yaz sonunda ise bir yükselti şeklinde kendini gösteriyor.

İslahiye Belediyesi'nde görevli arkeolog Mustafa Kemal Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj suyunun çekilmesinin ardından Taşlıgeçit Höyüğü'nün tamamen ortaya çıktığını anlattı.

Şahin, Ağalarobası Höyük ya da Yığma Höyük olarak da bilinen ve Orta Tunç Çağı'na tarihlendirilen Taşlıgeçit Höyüğün, ilk olarak 1950 yılında İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Bahadır Alkım ve Refik Duru'nun yaptıkları araştırma sonucu keşfedildiğini anımsattı.

Şehir devletlerine ev sahipliği yaptığı ve önemli bir ticaret merkezi olduğu belirtilen Taşlıgeçit Höyüğü'nde, 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğünün başkanlığında, İtalya Bologna Üniversitesi iş birliğiyle kurtarma ve restorasyon çalışması yapılmıştı.

Kazıların devam ettiği 2010 yılında, baraj altında kalan kısmın erozyona maruz kalmaması amacıyla özel malzemelerle duvar örülmüş, tel kafesle kaplanan duvarla höyük koruma altına alınmıştı.