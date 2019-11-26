Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
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Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı

Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi.

26.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:10
Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı

Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. Siirt-Şırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.


Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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