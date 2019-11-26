Baraj suları yükseldi, ilerleyemeyen araçlar geri dönmek zorunda kaldı
Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi.
Ilısu Baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükseldi. Siirt-Şırnak kara yolunda ilerleyen araçlar, suyun yolu kapatması sonucu geri dönmek zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt-Şırnak Güçlükonak kara yolunun 40. kilometresinde ilerleyen araçlar, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerleyemedi. Bir süre su seviyesinin düşmesini bekleyen vatandaşlar, yolun açılmaması nedeni ile geri dönmek zorunda kaldı. - SİİRT