Baraj suları yükseldi, Hasankeyf'e girişler kapatıldı

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:27

Ilısu Barajı suları altında kalacak olan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde ulaşımı sağlayan köprünün sular altında kalması nedeniyle ilçeye girişler kapatıldı. Bundan sonra bot veya teknelerle girişlerin sağlanacağı tarihi bölgeye gelen turistler, son anları fotoğrafladı.



Ilısu Baraj Projesi kapsamında sular altında kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesine girişler kapandı. Ilısu Baraj suları ilçeye yaklaşırken, ulaşımı sağlayan köprünün büyük bir bölümü sular altında kaldı. Bundan böyle girişlerin bot veya tekne ile yapılacağı öğrenildi. Hasankeyf'e gelen yerli ve yabancı turistler, son anları fotoğrafladı.



"Umarız Hasankeyf eski cazibesine ulaşır"



Aktivist Emin Bulut, Hasankeyf'in eski cazibesine ulaşmasını beklediklerini söyledi. Eski Hasankeyf'in tamamen boşaltıldığını aktaran Bulut, "Hasankeyf köprübaşının son görüntüleri ile karşı karşıyayız. Şuanda antik dönemde kalma Doğu Roma İmparatorluğunda döneminde yapılan 1300 yıllık antik köprümüz 3 metre zirvesi kalmış su ile buluşmaya. Eski Hasankeyf tamamen boşaltıldı ve şuanda seyir terası dediğimiz bölgeye su yükselmeye başladı. Bu anlamda Hasankeyf'in iki köprü arasındaki kalenin alt kesiminin son alanları kesme köprü -1 köyü tamamen su altında kaldı. Burada sular yükseldikten sonra hemen kalenin dibinde DSİ tarafından liman kesimi ile oluşturulan daha farklı bir turizm destinasyonu bekleniyor. Daha sağlıklı daha önemli turizm aktivitelerine hazırlanmasını diliyoruz. Bu noktada yetkililerden temennimiz kültür turizmi, su turizmi, doğa turizmi noktasında Hasankeyf'in eski cazibesine ulaşmasını istiyoruz.. 19 Şubat itibariyle 1960 yılları itibari ile yapılan eski köprü dediğimiz geçiş köprüsü tamamen kapandı. Eski şehir ile irtibatı kesildi. Bu bölgenin su yükselmesi ile birlikte tamamen kale vadisi dediğimiz alan ile Kure köyü dediğimiz alan Mart ayı sonu itibariyle tümü su altında kalacaktır" dedi.



Diyarbakır'dan Hasankeyf'e gelen Mehmet Ünser isimli vatandaş ise, "Tarihi Hasankeyf'e Diyarbakır'dan geldik. Sular altında kalacağını biliyoruz. Son demlerini yaşıyor, şu anda bizde bu ana tanıklık etmek istedik, fotoğraflarımızı çektik geziyoruz, görüyoruz inşallah daha güzel olur, gönül ister ki tarih sular altında kalmasın ama o engellenemedi, en azından şu haliyle daha güzel yaşanabilir bir yer olur" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA