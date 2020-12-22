Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı
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Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı

22.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:13

Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce su altında kalan köydeki tarihi taş köprü, akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce su altında kalan köydeki tarihi taş köprü, akarsu ve barajlardaki suyun...

Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce su altında kalan köydeki tarihi taş köprü, akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 30 yıl önce su altında kalan köydeki tarihi taş köprü, akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Onikişubat ilçesi Avşar Mahallesi, Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak bölge terkedildi. Köyde yaşayan yaklaşık 40 hane göç etmek zorunda kaldı. İnşası tamamlanan Sır Barajı nedeniyle ev ve araziler sular altında kaldı.

Bu yıl azalan yağışlar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen baraj havzasındaki köydeki kalındılar, yeniden ortaya çıktı. Tarihi taş köprü drone ile görüntülenirken, bölgeyi kuşların mesken tuttuğu görüldü.

Su altında kalan köylerinden taşınmalarına rağmen halen bölgede yaşamayı tercih ettiğini ifade eden Mehmet Bostan, birkaç gündür yağan yağmur ile suyun biraz yükseldiğini söyledi.

Barajın fotoğraf tutkunlarını uğrak yeri haline geldiğini belirten Bostan, "Burası eskiden Kürler Avşarı Köyü idi. 35-40 hane vardı ve baraj yapılmadan önce sel bastı. Daha sonra baraj yapıldı ve tamamen dağıldı. İstimlak edilince insanlar farklı yerlere taşındı. Benim evimde buradaydı ve şimdi kimse kalmadı su altında kaldığı için. Malum havaların kurak olması nedeniyle köydeki kalıntılar ortaya çıktı. İnsanlar farklı zamanlarda gelip burada fotoğraf çekiyor, bu manzarayı izliyor" dedi.

Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı
Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı
Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı
Baraj suları çekildi tarihi köprü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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