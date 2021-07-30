Baraj suları çekildi, 29 yıl önce sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Ankara'da 29 yıl önce baraj suları altında kalan Karaağaç köyü, Akyar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Ankara'da 29 yıl önce baraj suları altında kalan Karaağaç köyü, Akyar Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Başkent'te barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.60 seviyelerine kadar geriledi. Eğrekkaya Barajı'nı besleyen Akyar Barajı'nda da sular yıllar sonra en düşük seviyeye geriledi. 29 yıl önce sular altında kalan Karaağaç köyü, suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Eski evler ve kalıntıların yer aldığı alan drone ile görüntülendi.

Eğrekkaya Barajı'nın beslenmesi amacıyla Ankara'nın 90 kilometre kuzeyinde Kızılcahamam ilçesine 12 kilometre uzaklıkta inşa edilen Akyar Barajı, 13 bin 347 metre uzunluğunda, bin mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı'nı besliyor. Azami su hacmi 56 milyon metreküp olan Akyar Barajı'nı ise Bulak Deresi besliyor.

(Hülya Keklik - Ömer Faruk Karataş - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı