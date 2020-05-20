Baraj suları altından kalan köyden geriye minare kaldı KARS'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu.

KARS'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazçisini sulayacak ve yılda 9,76 milyon kilovatsaat enerji üretecek Kars Barajı, tamamen doldu. Baraj suyu altında kalan Çamçavuş köyünden geriye sadece cami minaresi kaldı.

Kars, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulamak ve enerji üretimi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında temeli atılan Kars Barajı, 2018 yılından itibaren su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolayarak yılda 9,76 milyon metreküp elektrik üretmesi planlanan Kars Barajı'nda, geçen yıl yüzde 93'lük doluluk oranına ulaşılınca kapaklar açıldı. Suyun büyük bir bölümünün tahliye edilen baraj gölünün altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri görüldü. Tahliye işlemi tamamlanan barajda baharla birlikte kapaklar yeniden kapatılarak su tutulmaya başlandı. Yağmur ve eriyen kar suları sebebiyle baraj gölünde bulunan Boğazköy ve Çamçavuş köyleri yeniden suya gömüldü. Suların hızla yükseldiği baraj gölünde, Çamçavuş köyünden geriye cami minaresi kaldı. Suyun ortasında yükselen minare, görenlerin ilgisini çekti. Fotoğrafçılar, göl içerisinde yükselen minarenin fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Kaynak: DHA