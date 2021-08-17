Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
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Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Haberler | Kültür Sanat

Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı Elazığ'da bir köyde baraj sularının 150 metre çekilmesiyle birlikte 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı.

Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde baraj sularının 150 metre çekilmesiyle birlikte 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı.

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Kumlutarla köyünde, yıllar önce baraj suları altında kalan mezarlar, suların çekilmesiyle birlikte gün yüzüne çıktı. 1987 yılında yapılan Karakaya Barajı, bu sene yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 150 metre çekildi. Baraja sıfır, eski adı Adaf olan köyde, yaklaşık 700 yıllık olduğu iddia edilen tarihi mezarlıklar gün yüzüne çıktı. Tarihi mezarlar drone ile havadan görüntülendi.

"Her yerde ayrı bir mezarlık ortaya çıktı"

Suların çekilmesiyle mezarların gün yüzüne çıktığını dile getiren köy sakinlerinden Şemsettin Ütebay, "Bizim köy yaklaşık 700 yıllık bir tarihi var. 1986 yılında burası barajın altında kaldı. Barajdan sonra buralar suyun altında kaldı. Zaman zaman sular çekilince mezarla çıkıyor. Her yerde ayrı bir mezarlık ortaya çıktı. Sürekli su çekildikçe de ortaya çıkıyor" dedi.

"700 yıllık bir mezarlık"

Suların daha da çekilmesiyle eski köyün de ortaya çıkabileceğini belirten Ütebay, "Bizim eski köy bu suyun içerisindeydi. Buradan ortalama 150 metre daha su çekilirse tamamen köyün yerleşim alanına rastlayabiliriz. Fakat daha çıkmadı, şimdilik mezarlıklarımız çıktı. Dediğim gibi 700 yıllık bir mezarlık" diye konuştu.

"Kuraklıkla birlikte suyun altında kalan mezarlarımız tekrar gün yüzüne çıkmış oldu"

Ütebay son olarak, "Burada herkesin atası, dedesi, babası duruyor. Bazıları çıkarıp yeni köye götürdü, bazıları ise kalmış. 3-4 senede bir bunlar çıkıyor. Su çekildikçe çıkmaya başladı. Kuraklıkla birlikte suyun altında kalan mezarlarımız tekrar gün yüzüne çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı
Baraj suları 150 metre çekildi, 700 yıllık mezarlık gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak

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