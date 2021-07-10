Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor
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Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor Sürüler halinde Deriner Barajı setine çıkan keçiler kayalardan tuz ihtiyaçlarını giderirken, yer çekimine meydan okuyorlar Artvin'de bulunan Deriner Barajı kapsamında yapılan zemin destekleme duvarına çıkan, yaban keçileri yer...

Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor

Sürüler halinde Deriner Barajı setine çıkan keçiler kayalardan tuz ihtiyaçlarını giderirken, yer çekimine meydan okuyorlar

ARTVİN - Artvin'de bulunan Deriner Barajı kapsamında yapılan zemin destekleme duvarına çıkan, yaban keçileri yer çekimine meydan okuyor.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen 249 metre gövde yüksekliğinde bulunan Deriner Barajı kapsamında yapılan destekleme duvarına çıkan dağ keçileri görenleri kendilerine hayran bırakıyor. Yer çekimine meydan okuyan keçiler, sürüleri halinde adeta düz duvara tırmanıyor.

Keçilerin amaçları da yaptıkları kadar ilginç

Metrelerce yükseklikte bulunan dik eğimini umursamayıp yer çekimine meydan okuyan keçileri, baraj duvarına çıkmaları yaptıkları kadar ilginç. Kayalardan tuz ihtiyacını gidermek için sürüler halinde bu tehlikeyi göze alan keçilerin bu zorlu yolculuğu görüntülenirken, özellikle sarp ve dik yamaçlarda yaşayıp, besinlerini bu şekilde karşılamalarıyla bilinen keçileri, zayıf ve çevik bedenleri sayesinde neredeyse 90 derecelik dik bir açı gibi görünen yamaçlara bile kolayca tırmanabiliyorlar.

Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor
Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor
Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor
Baraj setine tırmanan keçiler, görenleri şaşkına çeviriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

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