Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj yeni bölüm canlı tek parça izleme linki! Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Baraj oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Baraj son bölümde neler oldu? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Baraj var mı? Baraj son bölümde neler oldu?

Baraj dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Baraj oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Baraj son bölümde neler oldu? Baraj ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Baraj var mı? Baraj son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

BARAJ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Baraj 26 Ocak Salı günü saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in Tarık ile evleneceğini açıklaması Nazım'ı deli eder. Nazım'ı istediği kıskançlık kıvamına getirmiş olan Nehir onun duygularıyla oynamaya devam eder. Nazım'ı bu durumda bile kaybetmekten korkan Bahar ise Mert'in babası hakkındaki gerçekleri öğrenmek üzeredir…

Tarık ise düğün hayalleri kuran Zahra'nın gerçekleri öğrenip bütün planlarını altüst etmemesi için uğraşır.

BARAJ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BARAJ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BARAJ YENİ BÖLÜM FOX TV CANLI İZLE!