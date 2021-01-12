Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj oyuncuları! Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti!

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisi Baraj ne zaman, saat kaçta? Baraj oyuncuları! Baraj yeni bölüm fragmanı izle! Baraj son bölüm özeti!

BARAJ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. Baraj dizisi 22. yeni bölümüyle 12 Ocak Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazım, Hakan'ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan'ın Nazım'dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan'ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder. Nazım'ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım'ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?

BARAJ OYUNCULARI

Feyyaz Duman

Biran Damla Yılmaz

Burak Yörük

ve

Sumru Yavrucuk

Iman Casablanca

Sait Genay

Tuna Orhan