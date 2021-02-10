Baraj Mahallesi'ne çok amaçlı spor salonu yapılacak

Kepez ilçesinin Baraj Mahallesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye iş birliğinde üçüncü spor tesisi yapılacak.

Kepez ilçesinin Baraj Mahallesi'ne, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye iş birliğinde üçüncü spor tesisi yapılacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 200 bini geçen nüfusun spor yapabileceği alanlar üretilmeye devam ediliyor.

Gerek belediye imkanları gerekse bakanlığın katkılarıyla ilçeye spor tesisleri kazandırılıyor. Bugüne kadar 4 okulun bahçesine spor salonu, 11 mahalleye de semt spor sahası inşa eden belediye, amatör spor kulüpleri için Varsak bölgesinde suni çim antrenman sahası yaptırdı.

Mülkiyet ile imara ilişkin sorunların çözüldüğü arsaları meclis kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis eden belediye, Kültür Mahallesi'nde, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Kuzeyyaka Mahallesi'nde sentetik çim futbol sahası ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çok amaçlı spor salonunu çocukların ve gençlerin hizmetine sundu.

Üçüncü spor salonu Baraj Mahallesi'ne

İlçeye bakanlık ve belediye iş birliğinde Baraj Mahallesi'nde çok amaçlı spor salonu yapılması yönünde de çalışma başlatıldı.

Alan, bakanlığa 25 yıl süre ile tahsis edildi. Spor salonun bu yıl içinde inşaatına başlanılması planlanıyor.

Salonda iki sporcu soyunma odası, bir engelli soyunma odası, hakem ve antrenör soyunma odası ile soyunma odalarında duş, lavabo ile tuvalet bulunacak. İnşaat alanı 900 metrekare olan salonda tek sıralı 96 seyirci koltuğu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun